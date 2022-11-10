МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Компания "Виола" в ноябре начнет поставки нового бренда молочной продукции, разработанного для стран СНГ, говорится в сообщении компании. Минпромторг сообщил о возвращении в Россию западных косметических брендов

"Компания "Виола" (ранее – ООО "Валио") представила новый бренд продукции, разработанный специально для стран СНГ. Поставки плавленых, творожных, полутвердых сыров и сливочного масла под брендом Creamburg начнутся уже в ноябре", — говорится в сообщении.

В общей сложности компания начнет поставлять в СНГ более 20 ассортиментных позиций: в частности, это плавленые сыры всех типов, а также сладкосливочное масло и творожные сыры. Первые партии отправятся в Казахстан, Армению, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан; в дальнейшем планируется расширять географию поставок.

"Плавленый сыр Viola поставлялся в эти страны еще с момента открытия собственного завода компании в Московской области в 2009 году. На протяжении последних десяти лет мы развивали это направление не так активно, как могли бы, но сейчас уверены, что сможем реализовать весь потенциал продаж", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ООО "Виола" Наталии Добрыниной.

Плавленый сыр Creamburg производится на собственном предприятии в Московской области из тех же ингредиентов, что и Viola – желтых сыров, сливочного масла, настоящих грибов и мяса.

Финский производитель продуктов питания Valio сообщил в конце апреля, что продает свой российский бизнес, включая бренд плавленого сыра "Виола", группе "Велком" — крупному производителю колбас и других мясных продуктов в РФ. В пресс-релизе компании тогда говорилось, что сделка включает российские предприятия Valio и завод по производству плавленых сыров в Ершово. Частью сделки стала и торговая марка плавленых сыров "Виола", которая продается и производится в России: это означало, что новый владелец может продолжать производить и продавать плавленые сыры "Виола" в России.