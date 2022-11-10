БЕРЛИН, 10 ноя — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) расследует спекуляции, в которых, возможно, участвуют энергоконцерны типа Uniper на фоне почти прекратившихся поставок энергоносителей из РФ, сообщает агентство Рейтер. СМИ: СПГ с "Сахалина — 2" вновь начал продаваться по рыночной цене

"ЕЦБ тщательно изучает многомиллиардную торговлю энергетических компаний электроэнергией, газом и другими деривативами", — пишет агентство, ссылаясь на информированные источники.

Сами энергетические компании отмечают, что они используют деривативы для защиты от колебаний цен, однако не исключено, как сообщают информаторы, что концерны также хотят получить прибыль на спекулятивных сделках.

"Это опасно. ЕЦБ обеспокоен стабильностью европейского финансового рынка, хотя и не ответственен за прекращение таких сделок", — говорится в сообщении.

По словам инсайдеров, расследование было вызвано кризисом в крупнейшем немецком энергоконцерне Uniper, который планируется национализировать после убытков в размере около 40 миллиардов евро.

"Часть убытков связана с операциями с деривативами на миллиарды, с помощью которых компания хотела застраховаться от колебаний цен", — отмечает агентство.

Ранее была опубликована отчетность, согласно которой чистый убыток Uniper, приходящийся на акционеров, за первые три квартала вырос в 8,5 раза в годовом выражении и составил 40,374 миллиарда евро, в значительной степени якобы за счет сокращения поставок газа из РФ.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.