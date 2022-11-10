РИМ, 10 ноя — ПРАЙМ. Французская компания L'Oreal, владеющая косметическими брендами Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, опровергла готовность возобновить поставки в РФ, говорится в поступившем в РИА Новости коммюнике. ЦБ ожидает прекращение выдачи потребкредитов с плавающей ставкой в России

"Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L'Oréal строго соблюдает санкции ЕС и США", — говорится в заявлении, которое передала пресс-служба модного дома Armani.

Компания отмечает, что временно закрыла все собственные магазины, напрямую управляемые пункты продажи в универмагах и на сайтах под собственным брендом, а также приостановила все инвестиции в отраслевые и национальные СМИ. Кроме того, "L'Oreal прекратила продажу большинства своих собственных брендов, и продает только основные товары для ежедневного использования", отмечается в заявлении.

В понедельник в пресс-службе Минпромторга РФ РИА Новости сообщили о запрете параллельного импорта парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в Россию. Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа.