МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. После окончания дачного сезона, в конце осени, на загородных участках заметно увеличивается число краж, причем потенциальных воров привлекают скорее те дачные поселки, куда владельцы участков практически не приезжают с середины ноября до начала мая, нежели те, которые используются круглый год и где люди живут постоянно — об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев. Юрист назвала пять штрафов для дачников, о которых не говорят

По его словам, риски взлома повышаются, когда в поселке нет признаков жизни. "Желательно, чтобы зимой территория была освещена, а дороги почищены, тогда возникает впечатление, что в поселке кто-то живет, хотя бы охранник. Когда на территории поселка порядок, это отпугивает потенциальных жуликов", – отметил эксперт.

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся хозяева дач, которые живут на широкую ногу, открыто показывают свое имущество и активно приглашают разных непроверенных строителей, предупредил Мезенцев.

"Есть строители, которые работают на территории одного дачного товарищества из года в год, и с ними проблем не возникает. Но иногда собственники участков приглашают непроверенных специалистов – по объявлениям в интернете. Такие строители, во-первых, могут некачественно выполнить работу. Во-вторых, среди них попадаются те, кто не столько работает, сколько смотрит, где что плохо лежит на дачном участке – какие замки, какая техника. Поработав день, два или неделю, они могут наведаться по окончании дачного периода. Обычно это ноябрь и декабрь. Такие залетные строители уже прекрасно знают, на каком доме установлена видеокамера, а где стоит муляж, где живет собака, которая перебудит округу, и в каком доме или гараже есть чем поживиться", – добавил он.

Чем меньше знают посторонние люди о вашем имуществе, тем лучше, уверен он.

"Счастье любит тишину, то же самое касается дачного имущества", – подчеркнул эксперт.