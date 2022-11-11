МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мобильный оператор Tele2 подал иск к шведской компании Ericsson из-за отказа поставлять оборудование в Россию, рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора. Телеком-операторы предупредили о повышении тарифов на интернет и платное ТВ

Ответчиком по делу также выступает компания "Сател ТВК" — она поставляла Tele2 оборудование шведского производителя.

"Мы инициировали разбирательство в отношении АО "Эрикссон Корпорация" и ООО "Сател ТВК" из-за отказа компаний исполнять обязательства по поставкам оборудования. Причем большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, сделанным задолго до введения санкций. Tele2 обратилась в арбитражный суд о взыскании штрафов и пеней, а также обязании ответчиков выполнить условия контрактов", — рассказали в компании.

В Tele2 добавили, что несмотря на готовность к компромиссу, по итогам восьмимесячных переговоров оператор "так и не получил конструктивных предложений по урегулированию ситуации" от бывшего партнера. Сумму иска в компании не раскрывают.

Российское представительство Ericsson — АО "Эрикссон Корпорация" — было учреждено в 1994 году. Ericsson поставлял телекоммуникационное оборудование в Россию, работал с крупнейшими операторами связи. После начала военной операции на Украине и введения международных санкций компания объявила о прекращении поставок в РФ.

В конце августа в СМИ появилась информация, что Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников.