МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного ООО "Источник", которому принадлежит товарный знак "В лавке. Фермерская еда", о взыскании 100 миллионов рублей с интернет-компании "Яндекс" и еще четырех ответчиков, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Сервис такси "Яндекс Go" запустил тариф для поездок между городами

Иск поступил в суд 10 ноября и к рассмотрению пока не принят. Соответчиками "Яндекса" в иске указаны подконтрольные ему компании ООО "Яндекс.Лавка", ООО "Яндекс.Еда", ООО "Партия еды" и ООО "Яндекс.Такси". Третьим лицом истец просит привлечь к спору Роспатент.

Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются. Однако известно, что иск распределен судье Максиму Ведерникову, который специализируется на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью. Речь в иске предположительно может идти о взыскании с компаний "Яндекса" компенсации за использование обозначений, сходных с товарным знаком истца.

По данным Роспатента, бренд "В лавке. Фермерская еда" был зарегистрирован в 2021 году. Элемент "Фермерская еда" в нем является неохраняемым. Товарный знак распространяется на четыре класса товаров и два класса услуг. Среди товаров, подпадающих под действие бренда, — большой перечень продуктов питания и кондитерских ингредиентов, безалкогольные напитки, среди услуг – маркетинг, организация торговых ярмарок, оформление витрин и многое другое.

Под брендом "В лавке" в Москве работают два магазина с кафе. Сервисы "Яндекс.Лавка", "Яндекс.Еда" и "Партия еды" занимаются доставкой продуктов и готовых блюд.