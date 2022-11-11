МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере 100,661 миллиарда иен (почти 780 миллионов долларов), что в 1,7 раза выше в годовом выражении, говорится в отчетности компании. Эксперты оценили возможную прибыль Сбера в 2023 году

Операционная прибыль компании обрушилась при этом до 2,738 миллиарда иен (около 20 миллионов долларов) после 44,976 миллиарда иен годом ранее. Выручка увеличилась на 3% — до 1,595 триллиона иен (11 миллиардов долларов).

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Toshiba составила 74,768 миллиарда иен (530 миллионов долларов), что в 1,8 раза выше показателя годом ранее. Операционная прибыль упала в годовом выражении до 7,546 миллиарда иен (53 миллиона долларов) с 30,448 миллиарда иен. Выручка поднялась на 4% — до 854,562 миллиарда иен (6 миллиарда долларов).

В Японии, на которую приходится чуть более половины выручки Toshiba, выручка за квартал выросла на 5%. В Азии продажи сократились на 4%, в Северной Америке — поднялась на 40%, а в Европе сократилась на 20%.

Компания прогнозирует выручку по итогам 2022-2023 финансового года на уровне 3,35 триллиона иен (24 миллиарда долларов), операционную прибыль — 125 миллиардов иен (890 миллионов долларов).

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. Штат компании превышает 108,8 тысячи человек. В ноябре 2021 года Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Однако в марте 2022 года акционеры проголосовали против разделения корпорации.