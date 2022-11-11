МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россияне в первые часы распродажи "11.11" на Ozon чаще всего приобретали продукты питания, восстанавливающий шампунь для волос, смартфоны и сухой корм для кошек, оборот маркетплейса за несколько часов превысил миллиард рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Ozon выяснил, сколько денег россияне готовы тратить на распродажах

"Сегодня ночью на Ozon стартовала первая из двух больших ноябрьских акций — мегараспродажа "11.11"… Только за первые четыре часа акции, несмотря на ночное время, оборот маркетплейса уже превысил 1 миллиард рублей. Продажи в ночь на 11.11 оказались в 7,5 раз выше, чем в среднюю ночь в ноябре 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрее всего в первый час акции рос спрос на товары для красоты и здоровья, для дома и сада, на бытовую химию и товары для гигиены, детские товары, электронику и одежду. "В топ самых популярных товаров, помимо продуктов питания, вошли: восстанавливающий шампунь; смартфон Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB; сухой корм для кошек; раствор для линз; детский новогодний подарочный набор с развивающими книгами", — рассказали в компании.

Второй год подряд в распродажах используются товары-"хаммеры" — наиболее популярные товары из разных категорий с самыми глубокими скидками. За день пресейла и первый час акции "11.11" самыми популярными "хаммерами" стали: булгур в упаковке по 450 грамм, восстанавливающий шампунь, белевская пастила и гель для душа с ароматом колы.

При этом ажиотажный спрос значительно опередил показатели прошлого года: в первые минуты распродажи число заказов превышало 18 тысяч в минуту — это в 3,6 раза больше, чем показатели акции 2021 года.

"Одним из первых заказ оформил клиент из поселка Лебедевка Ленинградской области — он заказал ТВ-ресивер со скидкой в 73%. Клиент из Москвы сделал самый дорогой заказ в первый час распродажи — он приобрел электронику и бытовую технику для дома на сумму в 157 тысяч рублей. Самым объемным стал заказ пользователя из города Инта в Республике Коми — в него вошли 150 товаров на сумму 55 тысяч рублей", — рассказали в компании.