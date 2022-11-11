МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Нацбанк Украины запретил банкам проводить расходные операции пяти национализированных компаний, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", без разрешения нового управленца, которым назначено государство, сообщает в пятницу издание "Страна" со ссылкой на уведомительное письмо регулятора. Китайский эксперт назвал национализацию Украиной "Мотор Сич" незаконной

В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор", акции перейдут в собственность государству. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что активы предприятий переданы в управление минобороны и могут быть возвращены владельцам после окончания действия военного положения.

"Для предотвращения риска использования счетов вышеперечисленных юридических лиц с целью вывода средств предыдущими владельцами необходимо проводить расходные финансовые операции по счетам указанных юридических лиц и всех связанных с ними лиц только в случае получения платежных инструкций, подписанных новыми уполномоченными лицами/руководителями, при условии получения банками надлежащего подтверждения полномочий таких лиц", — приводит текст документа Нацбанка издание.

В тексте перечислены все пять национализированных компаний, в отношении которых введен госконтроль. По информации издания, у одного из совладельцев "Укрнафты" и "Укртатнафты" олигарха Игоря Коломойского "зависла на счетах очень большая сумма денег".