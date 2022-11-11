МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Компания "Авито" пока не приняла решение о приобретении собственного банка, так как сделала акцент на мультипартнерство и получает банковские продукты от лучших компаний на рынке, заявил руководитель направления стратегических партнерств компании Александр Самсонов во время сессии на форуме Finopolis. "Авито" усилила меры модерации объявлений о продаже выписок из ЕГРН

Он отметил, что компания "пока не приняла решения о покупке своего банка или входа в какую-то сложную тяжеловесную историю капиталоемкую".

"Эти опции были и два года назад на столе, и сейчас мы про них думаем", — сказал Самсонов, отвечая на вопрос ведущего о возможности приобретения "Авито" своего банка.

"Мы сделали акцент на мультипартнерство. Мы получаем в нашей сложной В2С-специфике хорошие продукты от лучших профессионалов рынка — от банков на хороших условиях и параллельно учимся, развиваем команду — это то, что мы делаем сейчас. И в условиях ограниченных ресурсов это даёт нам возможность не заморачиваться сложными интеграционным вещами, инвестировать в это, а фокусироваться на потребностях клиентов", — добавил Самсонов.

"Авито" — интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда. В середине октября холдинг Naspers сообщил, что продает сервис инвестиционной компании Kismet Capital Group (принадлежит экс-главе "Мегафона" Ивану Таврину) за 151 миллиард рублей. Kismet Capital Group получила соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ. Сделка была закрыта в конце октября.