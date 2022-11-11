МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Компания "Авито" пока не приняла решение о приобретении собственного банка, так как сделала акцент на мультипартнерство и получает банковские продукты от лучших компаний на рынке, заявил руководитель направления стратегических партнерств компании Александр Самсонов во время сессии на форуме Finopolis.

Сайт бесплатный объявлений AVITO

"Авито" усилила меры модерации объявлений о продаже выписок из ЕГРН

Он отметил, что компания "пока не приняла решения о покупке своего банка или входа в какую-то сложную тяжеловесную историю капиталоемкую".

"Эти опции были и два года назад на столе, и сейчас мы про них думаем", — сказал Самсонов, отвечая на вопрос ведущего о возможности приобретения "Авито" своего банка.

"Мы сделали акцент на мультипартнерство. Мы получаем в нашей сложной В2С-специфике хорошие продукты от лучших профессионалов рынка — от банков на хороших условиях и параллельно учимся, развиваем команду — это то, что мы делаем сейчас. И в условиях ограниченных ресурсов это даёт нам возможность не заморачиваться сложными интеграционным вещами, инвестировать в это, а фокусироваться на потребностях клиентов", — добавил Самсонов.

"Авито" — интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда. В середине октября холдинг Naspers сообщил, что продает сервис инвестиционной компании Kismet Capital Group (принадлежит экс-главе "Мегафона" Ивану Таврину) за 151 миллиард рублей. Kismet Capital Group получила соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ. Сделка была закрыта в конце октября.