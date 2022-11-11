МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Только часть продающихся в России новых игровых приставок Xbox сертифицированы "Ростестом" и имеют соответствующую маркировку, в основном это консоли поколения S, которые были ввезены в страну заранее, сообщили РИА Новости опрошенные ретейлеры. Ozon назвал самые популярные товары на старте распродаж

"Из консолей Microsoft на данный момент в продаже доступны Xbox Series X и Series S. Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые продаются в наших магазинах. Series S из прежних запасов, в карточке товара есть пометка RU Spec", — сообщили в "М.Видео-Эльдорадо".

При этом в "Ситилинке" отметили, что новые консоли были ввезены в рамках параллельного импорта, однако по комплектации и техническим характеристикам приставки для разных рынков не различаются. "В "Ситилинке" представлены Xbox Series X, консоли поставлены по параллельному импорту. Мы предоставляем на них гарантию 12 месяцев. Покупатели не ощутят разницы, так как консоли не имеют отличий для разных рынков. Блок питания подходит для любой стандартной нагрузки сети, а в комплекте идет евровилка", — добавили там.

Кроме того, приставки поколения S и Х продаются и на отечественных маркетплейсах — Ozon, "Яндекс Маркет" и Wildberries. При этом модели также представлены без добавочного префикса Ru или РСТ, а в некоторых карточках товара указаны другие страны, для рынка которых изначально были предназначены эти консоли, — например Япония.

"Все игровые консоли Xbox Series X и S, которые можно приобрести на Ozon у разных продавцов, полностью соответствуют требованиям для продажи на территории РФ. "Ростест" версии имеют соответствующую маркировку на упаковке и самой консоли", — уточнили в Ozon. А в пресс-службе "Яндекс Маркета" отметили, что на площадке продавцы сами размещают свои товары и устанавливают на них цены, а также оформляют все необходимые документы. При этом, если в отношении какого-то предложения возникают вопросы, служба контроля качества маркетплейса проводит дополнительную проверку.