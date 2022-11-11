ПЕКИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Тайваньская Foxconn Technology Group усилила поиски сотрудников, чтобы полностью восстановить производство на крупнейшем заводе по сборке iPhone в китайском городе Чжэнчжоу, который в этом месяце массово стали покидать рабочие из-за вспышки COVID-19 и введённого режима "закрытого контура", сообщает китайская государственная газета Global Times со ссылкой на источники в команде по подбору персонала компании. Foxconn увеличит число работников завода по сборке iPhone в Индии

Менеджер по подбору персонала сообщил изданию, что технопарк в Чжэнчжоу срочно нуждается в работниках, чтобы наладить производство после того, как большое число сотрудников покинули фабрику на фоне обострившейся ситуации с COVID-19 в регионе.

"Сейчас мы нанимаем людей только на почасовую работу, предпочтительно из провинции Хэнань в соображениях эпидемиологического контроля", — сказал собеседник издания, добавив, главным образом набираются сотрудники для отдела, который занимается производством iPhone.

Чтобы привлечь сотрудников, компания повышает почасовую оплату с 23-25 юаней (3,2-3,5 доллара) до 30 юаней (4,2 доллара), сообщили источники, добавив, что сейчас на производстве не хватает как минимум 10 тысяч новых работников. Набор на почасовую работу будет продолжаться до 15 февраля 2023 года. По информации другого источника, всем сотрудникам, которые уволились в промежутке с 10 октября по 5 ноября, но захотели вернуться, предоставят единовременные субсидии в размере 500 юаней (70,3 доллара).

Чтобы помочь заводу Foxconn полностью восстановить работу, некоторым городам и поселкам в провинции Хэнань поручили подключиться к поиску работников, пишет Global Times.

Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов — ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный китайском городе Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, является самым крупным в мире заводом по производству iPhone.

В прошлую среду на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу, где располагается технопарк Foxconn, был введен семидневный карантин. Сам завод Foxconn еще с середины октября создал на своей территории так называемый "пузырь" или "замкнутый контур", ужесточив меры по борьбе с COVID-19 и запретив сотрудникам покидать территорию завода. В конце октября в китайских соцсетях появились обсуждения сложной эпидемиологической ситуации в технопарке. Люди жаловались на недостаточное количество еды и лекарств внутри "пузыря", по информации некоторых пользователей, на территории технопарка зараженными оказались по меньшей мере 20 тысяч человек. Руководство компании эту информацию опровергло.

Вскоре все посты с жалобами в социальных сетях были удалены, а компания Foxconn заявила, что работа и производство на заводе Foxconn остаются стабильными, а завод, где трудятся порядка 200 тысяч человек, с 13 октября находится в режиме "замкнутого контура" из-за вспышки болезни в городе.

На прошлой неделе в китайских социальных сетях стали распространяться фото и видео, как тысячи сотрудников завода Foxconn покидают его территорию, опасаясь заразиться или оказаться в карантине среди зараженных. Некоторые сотрудники также опасаются, что в будущем они могут столкнуться с дискриминацией при поиске другой работы, если заразятся COVID-19. Позже компания объявила, что для всех сотрудников, которые желают покинуть территорию завода, она организует транспорт и сопровождение, а также проконтролирует сдачу ПЦР-тестов. На данный момент неизвестно, сколько сотрудников завода покинули его за последние недели.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.