МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Илон Маск, возглавляющий пять компаний, включая Tesla Inc и Twitter Inc, заявил в пятницу, что его компании хорошо подготовлены к 2023 году, несмотря на возможность рецессии. Днем ранее он признал возможность банкротства Twitter. Впервые обращаясь к сотрудникам Twitter в электронном письме, он также предупредил, что эта компания рискует "не пережить предстоящий экономический спад", если не сумеет увеличить выручку от подписки, чтобы компенсировать сокращение доходов от рекламы, сообщили источники Reuters. СМИ: Маск не исключил банкротства Twitter

Долг Twitter в настоящее время составляет 13 млрд долларов. За следующие 12 месяцев компания должна уплатить по нему почти 1,2 млрд долларов в виде процентов.

Согласно последним доступным данным, эти выплаты превышают денежный поток компании, который на конец июня составлял 1,1 млрд долларов.

Между тем запасы автопроизводителя Tesla в китайском Шанхае росли рекордно высокими темпами в октябре.

Tesla, считающая Китай ключевым рынком и производственной базой, управляет заводом в Шанхае, который выпустил примерно половину от ее общего глобального объема поставок за прошлый год.

В прошлом месяце Маск заявил аналитикам, что спрос в текущем квартале остается сильным, и что Tesla, согласно его ожиданиям, проявит "устойчивость к рецессии".

Маск также является гендиректором ракетно-космической компании и провайдера спутникового интернета SpaceX, нейротехнологического стартапа Neuralink и инфраструктурной The Boring Company.