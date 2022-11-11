МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Wildberries инвестирует порядка 7,5 миллиарда рублей в строительство нового логистического комплекса в муниципальном образовании Воршинское Собинского района (Владимирская область), что позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Wildberries усилил борьбу с фейковыми "скидками"

"Wildberries построит новый логистический комплекс во Владимирской области… Возведение нового логоцентра в муниципальном образовании Воршинское Собинского района начнется уже весной 2023 года. Площадь объекта составит 100 000 квадратных метров, инвестиции в его строительство — порядка 7,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали сегодня соглашение об аренде земельного участка для его строительства.

"Открытие нового складского комплекса Wildberries позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест в регионе, а также ускорит развитие местного бизнеса. Благодаря запуску логистического центра на территории Владимирской области локальные предприниматели смогут сократить собственные логистические затраты, расширить представленность своей продукции на онлайн-платформе и, как следствие, приумножить собственные доходы", — добавляется в сообщении.

В прошлом году компания уже сообщала о своих планах по строительству нового распределительного центра во Владимирской области. Уточнялось, что запуск нового распределительного центра площадью 100 тысяч квадратных метров ожидается в период 2022-2023 годов, а размер инвестиций в строительство составит около 8 миллиардов рублей.