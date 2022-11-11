BMW вложит средства в расширение завода по выпуску аккумуляторов в Шэньяне
China Daily: BMW вложит 10 миллиардов юаней в расширение завода по выпуску аккумуляторов в Шэньяне
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. BMW вложит дополнительные 10 млрд юаней (1,4 млрд долларов) в расширение комплекса по производству аккумуляторов для электромобилей в Шэньяне, на северо-востоке Китая. Об этом сегодня сообщило китайское государственное издание China Daily.
Согласно China Daily, BMW в июне вложила 15 млрд юаней в строительство завода Lida в Шэньяне для производства полностью электрического среднегабаритного спортивного седана BMW i3.