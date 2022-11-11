МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. BMW вложит дополнительные 10 млрд юаней (1,4 млрд долларов) в расширение комплекса по производству аккумуляторов для электромобилей в Шэньяне, на северо-востоке Китая. Об этом сегодня сообщило китайское государственное издание China Daily. "НАМИ" не планирует покупать российский завод Toyota, заявил Мантуров

Согласно China Daily, BMW в июне вложила 15 млрд юаней в строительство завода Lida в Шэньяне для производства полностью электрического среднегабаритного спортивного седана BMW i3.