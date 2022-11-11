МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российские торговые сети стремятся поддерживать доступные цены на рыбу, но против госрегулирования в качестве инструмента сдерживания цен, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Росрыболовство рассказало о вылове омуля на Байкале

Росрыболовство видит необходимость внесения изменений в закон о торговле и работы с торговыми сетями для того, чтобы снизить уровень розничных цен на реализуемую ими рыбную продукцию, сообщил накануне в Совете Федерации глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Государственное регулирование в качестве инструмента сдерживания цен только усугубит ситуацию. Наиболее эффективным способом снижения цен является развитие логистической инфраструктуры и рыбопромышленной отрасли для снижения издержек на сырье, материалы, оборудование, необходимые для производства", — считает Караваев.

Он подчеркнул, что торговые сети заинтересованы в развитии данной категории, поэтому стремятся поддерживать доступные цены: например, некоторые позиции по замороженной рыбе реализуются как социально значимые товары с ограниченной наценкой, еще по некоторым для стимулирования продаж установлены отрицательные наценки.

Что касается ценообразования в рознице, то оно формируется под влиянием стоимости сырья и затрат на логистику: этим, например, объясняется разница цен в различных регионах страны. "Одна из главных особенностей в реализации товаров — большое логистическое плечо между регионами-производителями и регионами потребителями — например, в случае с дальневосточной рыбой", — заметил Караваев.

Так, по оценкам Росрыболовства, на Дальнем Востоке килограмм свежего минтая стоит порядка 100 рублей, а в Центре — уже не менее 200-210 рублей. Шестаков также указывал на большое количество перекупщиков, влияющих на рост стоимости. "Наличие оптового звена в товаропроводящей цепочке связано с тем, что не все рыбопромышленники готовы работать напрямую с торговыми сетями, им удобнее работать с трейдерами, которые часто завышают цены. При этом деятельность трейдеров не подпадает под закон о торговле", — заметил Караваев.