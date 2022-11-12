КРАСНОДАР, 12 ноя — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани. На Крымском мосту завершили установку первого пролета автодорожной части

"Работы будут вести 12 ноября с 04.00 до 16.00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат", — говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок.

На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.