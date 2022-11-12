МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Горнолыжный отдых заметно подешевел в этом сезоне, в то время как остальные варианты, в том числе заграничные пляжные направления, выросли в цене, однако россиян это не останавливает, и более 50% зимних путевок приобретено в Египет, Таиланд и Эмираты, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Первый туристический чартер из России отправился в Гоа

Аналитики сервиса изучили покупки туристов на зимний период и выяснили, что россияне собираются зимой к теплым морям. "Самым популярным зарубежным зимним направлением является Египет. Там хотят провести время 18% туристов. Совсем немного отстает от него Таиланд, куда собираются 17%. Четвертое место занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 16%. Вместе они занимают 51%", — рассказали в Travelata.ru.

Средний чек на поездку в Египет вырос на 28% и составил 142 тысячи рублей, в ОАЭ — 204 тысячи (рост на 34%). "Следовательно, можно сказать, что туристы не жалеют денег и готовы платить за возможность погреться, когда в России минусовые температуры", — добавили в сервисе. При этом в рейтинге популярных направлений на зиму Россия занимает первое место и забирает 29% от всех бронирований. Средний чек на такой отдых в стране составляет 50 тысяч рублей.

Среди российских курортов популярнее всех Красная Поляна. Туда приобрели туры 26% тех, кто запланировал поездки по стране. "Интересно здесь то, что уже не первый год в горы можно съездить дешевле, чем раньше. Вот и сейчас цена на такой отдых упала, в то время как все остальные направления, наоборот, подорожали. В прошлом году поездка в среднем обходилась в почти 72 тысячи рублей, а теперь на 10 тысяч меньше", — указали аналитики.

"В этом году мы видим, что Россия пока удерживает первое место по продажам на зимние даты благодаря большому объему бронирований в рамках акции кешбэка при оплате картой "Мир", когда можно было покупать путешествия с зимним заездом с 1 по 25 декабря и получить кешбэк 20%. По нашим данным, сейчас 40% туров по России на зиму были забронированы в рамках этой акции. В прошлом году таких бронирований было только 16%", — сказал директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.

Он отметил, что, путешествуя по России, туристы чаще всего выбирают трех и четырехзвездочные отели с включенными завтраками, а иногда и ужинами, либо планируют питаться вне отеля. "Именно такой формат характерен для отдыха внутри страны, где класс отеля и выбор питания не имеют такого большого значения, как, например, в Турции или Египте", — уточнил Козырев.