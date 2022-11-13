МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Компания Twitter начала увольнять подрядчиков, в том числе, специалистов по модерации, передает портал Axios, ссылаясь на собственные источники. "Выводы сделаны". В Twitter поддержали неожиданное заявление Шольца

При этом число сокращенных сотрудников не называется.

Кроме того, Twitter уволила работников, перед которыми отчитывались подрядчики. Последние теперь опасаются, что не получат оплату за отработанные часы, поскольку в их рабочих листах отсутствуют необходимые подписи уволенных сотрудников.

При этом портал не смог получить разъяснения от компании, поскольку та распустила PR-отдел. Маск отменил удаленную работу в Twitter

Согласно данным Bloomberg, за прошлые выходные Twitter сократил 190 из 200 своих сотрудников в Индии. Большая часть сокращений пришлась на разработчиков и инженеров.

В конце прошлого месяца во главу компании встал бизнесмен Илон Маск, купивший ее за 44 миллиарда долларов. Предприниматель сразу же предпринял меры для снижения издержек Twitter, в том числе начал сокращать персонал.

Помимо этого, Маск пообещал либерализовать редакционную политику соцсети.