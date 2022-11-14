МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за первые три квартала 2022 года снизила чистую прибыль по МСФО более чем в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,34 миллиарда рублей, сообщает компания. На Кубани собрали рекордный урожай винограда

Скорректированная EBITDA при этом выросла в 1,2 раза — до 35,371 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.