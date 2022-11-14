МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Канадский бренд Helly Hansen заявил о намерении уйти с российского рынка, однако его топ-менеджеры в России хотят открыть в бывших магазинах фирмы новые бутики Move, сообщили "Ведомости" со ссылкой на гендиректора российского бизнеса Игоря Рогановича. L'Oreal опровергла готовность возобновить поставки своих брендов в Россию

С конца августа российский бизнес Helly Hansen перешел местному гендиректору Игорю Рогановичу и юристу Андрею Карасеву и получил новое имя — "Ритейл РЦ.

Обновленная компания намерена открыть мультибрендовые магазины спортивной одежды Move, где будут продаваться товары от Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor и Dan John.

Согласно информации, первые бутики откроются в ТЦ "Европолис Ростокино" и "Золотой Вавилон", а до марта следующего года откроются еще десять точек. В России выросли продажи верхней одежды на "Авито" на фоне похолодания

При этом большая часть из 48 магазинов Helly Hansen в России не откроется после распродажи товарных запасов. Семь магазинов работали по франшизе, напомнил Роганович.

Вместе с тем, стало известно, что компания достигла договоренностей практически для всех своих точек о расторжении арендных договоров или о ребрендинге и продолжении работы.