СМИ: бутики нового бренда откроются на месте магазинов Helly Hansen
"Ведомости": на месте магазинов Helly Hansen появятся бутики под новыми брендом Move
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Канадский бренд Helly Hansen заявил о намерении уйти с российского рынка, однако его топ-менеджеры в России хотят открыть в бывших магазинах фирмы новые бутики Move, сообщили "Ведомости" со ссылкой на гендиректора российского бизнеса Игоря Рогановича.
С конца августа российский бизнес Helly Hansen перешел местному гендиректору Игорю Рогановичу и юристу Андрею Карасеву и получил новое имя — "Ритейл РЦ.
Обновленная компания намерена открыть мультибрендовые магазины спортивной одежды Move, где будут продаваться товары от Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor и Dan John.
Согласно информации, первые бутики откроются в ТЦ "Европолис Ростокино" и "Золотой Вавилон", а до марта следующего года откроются еще десять точек.
При этом большая часть из 48 магазинов Helly Hansen в России не откроется после распродажи товарных запасов. Семь магазинов работали по франшизе, напомнил Роганович.
Вместе с тем, стало известно, что компания достигла договоренностей практически для всех своих точек о расторжении арендных договоров или о ребрендинге и продолжении работы.