Forbes: Ozon стал самой популярной франшизой в России, открыв 2650 магазинов три квартала
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ozon стал лидером среди российских франшиз, открыв 2650 партнерских магазинов за первые три квартала года, пишет журнал Forbes.
Издание составило рейтинг 30 самых выгодных российских брендов франшиз. Согласно данным Forbes, оборот рынка франчайзинга в прошлом году вырос на 15%, до 2,4 триллиона рублей. Сейчас в России работает 3095 таких брендов, что на 11,3% больше, чем годом ранее.
Кроме того, если говорить о показателе популярности, то с начала этого года и по состоянию на 1 октября открылось более 5 тысяч партнерских предприятий, а общее их количество достигло 29 тысяч. "Самой популярной франшизой у предпринимателей сейчас является Ozon, под вывеской которого за январь-сентябрь 2022 года открылось 2650 партнерских пунктов выдачи заказов", — пишет издание.
Второе место рейтинга заняла сеть продуктовых магазинов "Авокадо", которая приросла 1230 новыми магазинами. Помимо того, в список вошли сеть магазинов Fix Price, лаборатория "Инвитро" и агентство недвижимости "Этажи". Самой невостребованной оказалась франшиза электронного справочника 2GIS — за рассматриваемый период под этим брендом не было открыто ни одного нового партнерского бизнеса.
"Многие сети сделали акцент в развитии на малые города, добавив соответствующие форматы со сниженными паушальным взносом и инвестициями… Крупные города уже насыщены франшизами, а вот в малых сохраняется большой потенциал для развития. Дальше всех пошел Ozon, которые впервые в России предложил партнерство для сел и поселков с населением до 3500 человек. Пункт выдачи заказа с маркетплейса его партнерам теперь можно разместить в частном доме или сельском магазине", — добавляет издание.
Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok. Общая выручка маркетплейса за прошлый год увеличилась на 71%, до 178,2 миллиарда рублей, а оборот от продаж товаров и услуг составил 448,3 миллиарда.
https://1prime.ru/business/20221114/838811296.html