МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ozon стал лидером среди российских франшиз, открыв 2650 партнерских магазинов за первые три квартала года, пишет журнал Forbes. СМИ: бутики нового бренда откроются на месте магазинов Helly Hansen

Издание составило рейтинг 30 самых выгодных российских брендов франшиз. Согласно данным Forbes, оборот рынка франчайзинга в прошлом году вырос на 15%, до 2,4 триллиона рублей. Сейчас в России работает 3095 таких брендов, что на 11,3% больше, чем годом ранее.

Кроме того, если говорить о показателе популярности, то с начала этого года и по состоянию на 1 октября открылось более 5 тысяч партнерских предприятий, а общее их количество достигло 29 тысяч. "Самой популярной франшизой у предпринимателей сейчас является Ozon, под вывеской которого за январь-сентябрь 2022 года открылось 2650 партнерских пунктов выдачи заказов", — пишет издание.

Второе место рейтинга заняла сеть продуктовых магазинов "Авокадо", которая приросла 1230 новыми магазинами. Помимо того, в список вошли сеть магазинов Fix Price, лаборатория "Инвитро" и агентство недвижимости "Этажи". Самой невостребованной оказалась франшиза электронного справочника 2GIS — за рассматриваемый период под этим брендом не было открыто ни одного нового партнерского бизнеса. Kismet Capital Group закрыла сделку по покупке Avito

"Многие сети сделали акцент в развитии на малые города, добавив соответствующие форматы со сниженными паушальным взносом и инвестициями… Крупные города уже насыщены франшизами, а вот в малых сохраняется большой потенциал для развития. Дальше всех пошел Ozon, которые впервые в России предложил партнерство для сел и поселков с населением до 3500 человек. Пункт выдачи заказа с маркетплейса его партнерам теперь можно разместить в частном доме или сельском магазине", — добавляет издание.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok. Общая выручка маркетплейса за прошлый год увеличилась на 71%, до 178,2 миллиарда рублей, а оборот от продаж товаров и услуг составил 448,3 миллиарда.