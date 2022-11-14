МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Walt Disney Co намерена приостановить прием на работу и сократить часть рабочих мест на фоне попыток добиться прибыльности потокового сервиса Disney+ в период экономической неопределенности. Об этом говорится во внутренней рассылке, с которой ознакомилось Reuters. СМИ: Twitter начал увольнять подрядчиков

Гендиректор Роберт Чапек направил это письмо руководителям Disney, отметив, что компания проведет частичную заморозку найма и предполагает "небольшое сокращение персонала", поскольку стремится взять под контроль затраты.

"Хотя некоторые макроэкономические факторы находятся вне нашего контроля, для достижения этих целей всем нам нужно продолжить работу над тем, что поддается нашему контролю, — в первую очередь, над затратами", — написал Чапек.

Disney отметила, что в 4-м финквартале у быстро растущего потокового сервиса появилось 12 млн новых подписчиков, но при этом был зафиксирован операционный убыток на сумму почти 1,5 млрд долларов. По словам компании, Disney+ станет прибыльным в 2024 фингоду, а пик убытков пришелся на минувший квартал.

Аналитики Уолл-стрит говорят об опасениях насчет растущих затрат на потоковое вещание. Аналитик MoffettNathanson Майкл Натансон на этой неделе заметил, что "компании предстоит доказать, что их выход в сферу прямого сбыта потребителям стоит той инвестиционной цены, которую она за это платит". Маск признался, что испытывает трудности с бизнесом Tesla

В целом сейчас корпорации Америки сильно сокращают кадры для подготовки к экономическому спаду.

Чапек сказал, что Disney создала рабочую группу, в том числе включающую финдиректора Кристин Маккарти и юрисконсульта Орасио Гутьерреса, чтобы помочь ему "с принятием решений в комплексном контексте".

Компания уже начала анализировать затраты на контент и маркетинг, но Чапек отметил, что экономия не будет идти в ущерб качеству. Наем будет ограничен небольшим числом крайне важных должностей, ожидается некоторое сокращение персонала. Компания стремится к большей эффективности затрат.

По словам Чапека, командировки будут ограничены и их нужно будет утверждать заранее, или же по возможности встречи надо будет проводить виртуальном режиме.

"Изменения направлены на то, чтобы процветать не только сегодня, но и в далеком будущем", — сказал Чапек.