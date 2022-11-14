МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ретейлер X5 Group отчитался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ о выполнении необходимых условий после приобретения контроля в двух региональных торговых сетях, следует из сообщения службы. X5 Retail досрочно погасит биржевые облигации на 10 миллиардов рублей

ФАС уточняет, что речь идет о приобретении компанией 70% долей в уставном капитале торговых сетей "Слата" и "Красный Яр" при условии исполнения предписаний службы.

"Ретейлер сообщил в антимонопольное ведомство о том, что сделки зарегистрированы 1 ноября 2022 года… с момента их совершения X5 Group распространила на приобретенные общества действующие в сети добровольные обязательства по ограничению наценок… Компания направила в ФАС России подтверждающие материалы, а именно, информацию о средних закупочных и розничных цeнax на социально значимые продовольственные товары первой цены в магазинах… "Слата" и "Красный Яр", — говорится в сообщении.

Кроме того, Х5 Group продолжает исполнять все договоры, ранее заключенные торговыми сетями "Слата" и "Красный Яр", чтобы смена собственника не ущемляла права контрагентов приобретаемых обществ, добавляет ведомство. "ФАС России продолжит контролировать исполнение этих условий на протяжении срока действия предписаний", — предупреждает служба.

ГК "Красный Яр" объединяет 226 магазинов "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК "Слата" — 362 магазина "Слата" и "Хлебсоль" в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности четыре распределительных центра совокупной площадью 56,2 тысячи квадратных метров: один объект находится в Красноярске, еще два – в Иркутской области и один – в Забайкальском крае.

X5 Group — один из крупнейших российских ретейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В его состав, в частности, входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".