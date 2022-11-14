Москва, 14 ноя — ПРАЙМ. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейший банк Японии по активам, сегодня отчитался о снижении чистой прибыли за 2-й финансовый квартал на 70,5% из-за очередных разовых потерь, связанных с продажей американского подразделения MUFG Union Bank. Прибыль "Русагро" за девять месяцев упала в 26 раз

Чистая прибыль Mitsubishi UFJ за июль-сентябрь составила 117,41 млрд иен (841,83 млн долларов) против 398,4 млрд иен годом ранее, согласно расчетам Reuters на основе результатов банка за полугодие.

Японский кредитор сохранил прогноз прибыли за весь год на уровне 1 трлн иен, что на 12% ниже уровня предыдущего года, когда прибыль достигла рекордного максимума. Между тем 12 аналитиков, опрошенных Refinitiv, в среднем прогнозируют прибыль за весь год на уровне 1,04 трлн иен.

Mitsubishi UFJ принадлежит около 22% акций Morgan Stanley.