МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Доходы российских санаторно-курортных комплексов за первое полугодие 2022 года составили почти 68 миллиардов рублей, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, больше всех заработали санатории Краснодарского края, Ставрополя и Крыма, рассказал сопредседатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по санаторно-курортной деятельности и почетный президент союза Сергей Шпилько. Названы направления, куда российские туристы купили путевки зимой

"За этот период (первое полугодие 2022 года — ред.) доходы санаторно-курортного комплекса достигли почти 68 миллиардов рублей, увеличившись на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 24% — с 2019. Больше всего зарабатывали санатории трех южных регионов – Краснодарского края, Ставропольского края и Крыма", — сказал Шпилько, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы РСТ.

Он подчеркнул, что санаторная отрасль на юге России улучшила результаты 2021 года, несмотря на закрытие аэропортов курортных регионов – Анапы, Геленджика, Симферополя. "Особенно нелегко приходится в этом плане крымским здравницам. Хотя в первом полугодии и они по доходам превысили уровень 2019 года, правда, всего на 3%. Зато Краснодарский край по этому показателю вырос на 25%, а Ставрополье – на 30%", — добавил эксперт.

По информации РСТ, основанной на данных Росстата, на долю трех главных курортных направлений приходится 50% всех доходов отечественного санаторного комплекса. Четвертое место в рейтинге занял Алтайский край со знаменитым курортом Белокуриха, далее — Московская область, Башкортостан, Татарстан, Тюменская область, Санкт-Петербург и Пермский край.

"Конкурентное преимущество санаторного комплекса заключается в том, что, в отличие от теплых морей, лечебные ресурсы есть во всех регионах РФ. Это доказывают высокие места в рейтинге Алтайского края, Башкортостана или Пермского края. Кроме того, рейтинг свидетельствует, что высокоэффективное санаторное лечение часто можно получить, не уезжая в дальние края", — подчеркнул Шпилько.