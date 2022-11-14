МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование", входящее в группу компаний АО "Россельхозбанк", застраховало сельхозживотных уральской "Ситно" на 1,3 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе страховой компании. Союз страховщиков разработает стратегию развития на три-пять лет

"Обособленное структурное подразделение АО СК "РСХБ-Страхование" в г. Челябинске застраховало с государственной поддержкой сельскохозяйственных животных группы компаний "Ситно" — крупнейшего производителя продуктов питания на Урале… Страховая сумма по договорам страхования составила 1,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По условиям договоров, более 7 миллионов голов сельскохозяйственной птицы группы компаний "Ситно" защищены от финансовых потерь из-за гибели и вынужденного убоя в результате заразных болезней, пожара, стихийных бедствий, нарушений работы электро-, тепло- и водоснабжения и иных рисков.

"Ситно" — крупный производитель продуктов питания в Уральском федеральном округе. Производство расположено на территории Республики Башкортостан и Челябинской области. Ассортимент производимой продукции — более 1000 наименований.