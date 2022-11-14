МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок, сообщили РИА Новости в компании. Whoosh разместит акции на Мосбирже до конца года

В начале ноября компания сообщила, что служба безопасности сервиса пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров. Отмечалось, что данные в открытом доступе опубликованы не были. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса, в которой содержалось более 7,2 миллиона номеров клиентов и 6,9 миллиона адресов электронной почты.

"В сети пишут о данных, о которых мы заявили ранее: нечувствительные данные части наших пользователей. Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок. Наши процедуры безопасности также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что проводится внутреннее расследование, а также расследование правоохранительными органами.