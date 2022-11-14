МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter, сообщил владелец компании, американский предприниматель Илон Маск. СМИ: Twitter начал увольнять подрядчиков

"Starlink (компании) SpaceX купила… рекламный пакет для проверки эффективности рекламы Twitter в Австралии и Испании. Так же в Facebook*, Instagram* и Google", — написал бизнесмен в своем аккаунте в Twitter.

Маск подчеркнул, что компания купила маленький пакет рекламы.

Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

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