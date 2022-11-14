МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минфин России разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по лизинговым платежам для мобилизованных предпринимателей, говорится в сообщении министерства. Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации ИП

"Минфин России разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по лизинговым платежам самозанятых граждан, ИП и организаций, относящихся к субъектам МСП, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что участникам рынка сейчас уже доступны некоторые меры поддержки. Среди них — досрочный выкуп имущества по договору лизинга до конца текущего года, реструктуризация по соглашению с лизингодателем платежей с обеспечением хранения предмета лизинга на охраняемых площадках, а также сублизинг имущества (передача третьему лицу на определенных условиях).

"Кроме того, в отсутствии регулирования лизинговой отрасли, Минфин России продолжает настаивать на необходимости рамочного регулирования в этой сфере", — добавляется в сообщении.