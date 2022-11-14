МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая около 70 ресторанов сети, сообщает ведомство.

"ФАС получила от "Смарт Сервис Лтд" ходатайство о приобретении российского бизнеса YUM! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC). Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания", — говорится в сообщении.

Ранее американская Yum! Brands подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис Лтд". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник агентства в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО — Югре.

В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.