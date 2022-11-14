МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, сейчас изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ, от которого впоследствии будет зависеть решение о делистинге с Лондонской биржи, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Александр Тарасов. Прибыль "Русагро" за девять месяцев упала в 26 раз

"В настоящий момент "Русагро" изучает все возможные решение по проведению редомициляции, и пока не можем объявить ни одно из возможных решений, все они находятся в работе", — сообщил Тарасов.

По его словам, компания рассчитывает в ближайшее время понять, по какому сценарию пойдет редомициляция. Но планы по ней точно есть, и от сценария их реализации будет зависеть подход к решению по делистингу с Лондонской биржи, поскольку "это связанные вопросы".

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.