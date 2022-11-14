МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Walmart Inc опубликует результаты за 3-й квартал 15 ноября. Ожидается, что компания отчитается о повышении квартальной выручки. Чистая прибыль Mitsubishi UFJ снизилась за второй финквартал

Согласно консенсус-прогнозу 26 аналитиков, подготовленному Refinitiv, выручка Walmart Inc повысилась в годовом сравнении на 5,1% — с 140,53 млрд долларов до 147,745 млрд долларов.

Средний прогноз Refinitiv относительно прибыли Walmart Inc составляет 1,32 доллара на акцию. Средняя оценка прибыли за последние три месяца практически не изменилась.

Текущий средний рейтинг аналитиков по акциям компании — "покупать". Рекомендации распределились следующим образом: 32 аналитика рекомендуют "уверенно покупать" или "покупать" бумаги Walmart Inc, 10 — "держать". Рекомендаций "продавать" или " уверенно продавать" нет.

Медианная 12-месячная целевая стоимость акций Walmart Inc составляет 155 долларов, что выше их последней цены закрытия в 142,36 доллара.