МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Американские власти разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими предприятиями с целью обеспечения безопасности гражданской авиации, сообщили в Минфине США. США ввели санкции против связанных с Россией самолетов

"В интересах обеспечения безопасности гражданской авиации… разрешены все необходимые для обеспечения поставок, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг операции с ранее попавшими под санкционные ограничения компаниями", — следует из опубликованного ведомством документа.

Так, ограничение действия санкций касается Объединенной авиастроительной корпорации, Российской авиастроительной корпорации "Иркут" и связанных с ней компаний, Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и связанной с ним финансовой компании, Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, ПАО "Туполев", компании "КАПО-Автотранс", ООО "КАПО-ЖБС", ООО "Сетевая компания "Иркут", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также ​​авиакомпании Emperor Aviation.

Поясняется, что операции разрешены, если "авиасудно зарегистрировано только за пределами России, товары, технологии или услуги, которые предоставляются или экспортируются, или реэкспортируются, используются исключительно на авиасуднах в интересах гражданской авиации".