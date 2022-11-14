Минфин США разрешил операции с некоторыми российскими компаниями в сфере авиации
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Американские власти разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими предприятиями с целью обеспечения безопасности гражданской авиации, сообщили в Минфине США.
"В интересах обеспечения безопасности гражданской авиации… разрешены все необходимые для обеспечения поставок, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг операции с ранее попавшими под санкционные ограничения компаниями", — следует из опубликованного ведомством документа.
Так, ограничение действия санкций касается Объединенной авиастроительной корпорации, Российской авиастроительной корпорации "Иркут" и связанных с ней компаний, Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и связанной с ним финансовой компании, Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, ПАО "Туполев", компании "КАПО-Автотранс", ООО "КАПО-ЖБС", ООО "Сетевая компания "Иркут", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также авиакомпании Emperor Aviation.
Поясняется, что операции разрешены, если "авиасудно зарегистрировано только за пределами России, товары, технологии или услуги, которые предоставляются или экспортируются, или реэкспортируются, используются исключительно на авиасуднах в интересах гражданской авиации".
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