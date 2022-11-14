МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Произведенная в Великобритании продукция еще два года будет иметь маркировку Евросоюза в связи с дороговизной ее замены и кризиса в стране, пишет Daily Mail. В Великобритании раскрыли планы США по переустройству Европы

Великобритания покинула Евросоюз, и 1 января текущего года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать, однако в предварительном формате, договор о торговле и сотрудничестве.

Как отмечается в сообщении, Великобритания в связи с Brexit планировала заменить маркировку ЕС "СЕ" собственной в виде аббревиатуры "UKCA", однако в понедельник британский министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Грант Шаппс заявил о переносе срока замены на декабрь 2024 года из-за кризиса в стране.

"Эта мера даст предприятиям "передышку" и гибкость, необходимые им в это критическое время, и позволит привести нашу будущую систему маркировки безопасности продукции в соответствие с целью, что обеспечит высочайшие стандарты для потребителей без ущерба для предприятий", — приводит газета слова Шаппса.