МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил обязанность Роспатента зарегистрировать товарный знак Moscow City по заявке, поданной ПАО "Сити", управляющей компании Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити". Тиньков попробует запретить использовать бренд "Тинькофф"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу Роспатента на принятое в июле решение первой инстанции этого же суда.

Бренд будет распространяться на три класса услуг Международной классификации товаров и услуг. В перечень, в частности, вошли операции с недвижимостью, аренда офисов, строительство, образование, развлечения, организация досуга, услуги музеев.

Суд удовлетворил требования частично – заявка, поданная компанией "Сити", содержала огромное число товаров трех классов и ряда услуг восьми классов классификации.

Роспатент в сентябре 2019 года отклонил заявку "Сити", так как посчитал, что заявленное обозначение (в переводе с английского – "город Москва") не обладает различительной способностью и будет восприниматься потребителями не как товарный знак, а как место производства товаров и оказания услуг.

В своем возражении ПАО "Сити" указало, что обозначение "Москва-Сити" широко известно и приобрело различительную способность, на июнь 2018 года в "Москва-Сити" работали четыре коворкинга, свыше 1,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, магазины одежды, аптеки, агентства, клиники, музей небоскребов и высотного строительства на 56-м этаже небоскреба "Империя".

Но Роспатент остался при своем мнении и решением от 18 декабря 2020 года отклонил возражения заявителя. ПАО "Сити" попросило суд отменить это решение патентного ведомства, и СИП в июле 2021 года требование полностью удовлетворил. Суд обязал Роспатент еще раз рассмотреть возражение компании. Однако и по итогам повторного рассмотрения ведомство все равно отказалось регистрировать бренд. После этого "Сити" в марте снова обратилось в СИП. Рассмотрев повторное обращение, суд уже обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак, хотя и не для всех товаров и услуг, указанных в заявке.

ПАО "Сити" создано в 1992 году, выступает представителем правительства Москвы в отношениях с третьими лицами по вопросам управления, создания и развития ММДЦ "Москва-Сити", сообщает сайт компании. А с 1994 года мэрия города уполномочила "Сити" выполнять функции управляющей компании проекта ММДЦ "Москва-Сити".