МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Японская рекламная компания Dentsu Group в ходе заседания совета директоров заявила о достижении формального соглашения о продаже российских активов местным партнерам. Банк Японии примет меры для повышения зарплат в стране

"В первом квартале этого года группа начала пересмотр своего бизнеса в России для соблюдения политики Dentsu Group и соответствия законодательству. В августе было достигнуто общее соглашение по продаже активов нашим локальным партнерам, которые в будущем будут работать независимо. В результате переговоров была одобрена резолюция по формальному соглашению о продаже в полном соответствии с международными санкциями. Соглашение было впоследствии подписано", — отмечается в пресс-релизе группы.

Указывается, что решение было достигнуто 14 ноября. В настоящее время, отмечается в документе, для окончания сделки стороны ожидают необходимого разрешения со стороны российских властей.

"С учетом предположения, что сделка будет одобрена российскими регуляторами, прогнозируемый убыток (если продажа будет завершена в рамках 2022 финансового года, завершающегося 31 марта 2023-го) составляет около 37 миллиардов иен (263,54 миллиона долларов)", — говорится в документе.