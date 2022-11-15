МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Региональные предприниматели нарастили свои продажи на Wildberries в октябре 2022 года на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ozon стал самой популярной франшизой в России

"Продажи российских предпринимателей, ведущих бизнес на Wildberries за пределами Москвы, выросли на 114% год к году в октябре 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Камчатка стала лидером по росту продаж на площадке в октябре (+272% год к году). Также в топ вошли: Ингушетия (+259%), Дагестан (+252%), Астраханская (+ 243%), Томская (+241%), Тамбовская (+240%), Кемеровская области (+238%), Калмыкия (+228%), Коми (+216%) и Красноярский край (+211%).

"Согласно аналитике Wildberries, среди популярных товаров от предпринимателей Камчатского края — шубы и дубленки, Ингушетии — продукции для садоводства, из Дагестана — мужские футболки и шорты", — добавляется в сообщении.

При этом больше всего в октябре свои доходы смогли нарастить региональные продавцы спортивного инвентаря (+289%), сантехники (+240%), продукции для садоводства (+183%), одежды (+179%) и товаров для отдыха и кемпинга (+177%).