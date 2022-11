МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Berkshire Hathaway Inc сообщила, что приобрела акции Taiwan Semiconductor Manufacturing на общую сумму свыше 4,1 млрд долларов. Таким образом, конгломерат инвестора-миллиардера Уоррена Баффета совершил редкую для себя вылазку в технологический сектор фондового рынка. "Детский мир" выкупит акции у несогласных с реорганизацией компании

На этих новостях акции TSMC резко выросли, завершив торги в Тайване с повышением на 7,9%, поскольку настрой инвесторов в отношении этого крупнейшего в мире контрактного производителя микрочипов значительно улучшился. В октябре бумаги компании достигли двухлетнего минимума на фоне резкого ухудшения мирового спроса на микрочипы.

Согласно опубликованному вчера отчету для регулятора об инвестициях в акции с листингом в США, по состоянию на 30 сентября Berkshire принадлежало 60,1 млн американских депозитарных акций TSMC.

В числе других иностранных инвесторов TSMC — американские управляющие компании BlackRock Inc и Vanguard Group Inc, а также сингапурский суверенный фонд GIC.

Berkshire также раскрыла долю на 297 млн долларов в поставщике строительных материалов Louisiana-Pacific Corp и на 13 млн долларов — в Jefferies Financial Group Inc. При этом она продала свою долю в Store Capital Corp, компании сектора недвижимости, которая в сентябре согласилась на выкуп в непубличную собственность.

И хотя Berkshire обычно не делает значительных инвестиций в технологический сектор, она часто отдает предпочтение тем компаниям, которые, по ее мнению, обладают конкурентными преимуществами, зачастую за счет своего размера.

TSMC, которая производит чипы для таких компаний, как Apple Inc, Qulacomm и Nvidia Corp, в октябре отчиталась о 80%-ном росте квартальной прибыли, однако сделала более осторожный, чем обычно, прогноз относительно будущего спроса.

В 3-м квартале Berkshire увеличила свои доли в Chevron Corp, Occidental Petroleum Corp, Celanese Corp, Paramount Global и RH.

Она продала акции Activision Blizzard Inc, Bank of New York Mellon Corp, General Motors Co, Kroger Co и US Bancorp.