МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Бизнес РФ в ближайшие годы будет переходить от продажи сырья к производству продукции с более высокой степенью переработки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Набиуллина рассказала, как спастись от мирового финансового кризиса

"В ближайшие годы российские предприятия будут менять свои бизнес модели, от продажи сырья мы будем переходить к производству продукции с более высокой степенью переработки, менять географию отношений с покупателями и поставщиками", — сказала она.

По ее словам, этот процесс затрагивает все сектора. Каким-то отраслям и предприятиям он будет даваться сложнее, каким-то легче. Степень сложности зависит и от того, насколько глубоко повреждены старые внешнеэкономические связи и насколько реально создать новые.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме во вторник по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов.

Основной целью ДКП остается поддержание годовой инфляции вблизи 4%, а основной задачей — создание условий для успешной трансформации российской экономики.