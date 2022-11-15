МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Потребители в 2022 году раскупили почти все запасы шампанского элитных марок, сообщил Филип Шаус, глава подразделения спиртных напитков в структуре производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton). Россиянам дали совет, когда закупать алкоголь на Новый год

"У нас заканчиваются запасы (лучших шампанских вин)", — заявил Шаус в интервью телеканалу Блумберг на полях Нового экономического форума в Сингапуре.

По словам топ-менеджера, внутри компании сложившуюся ситуацию называют "ревущими 20-ми" — по аналогии с 20-ми годами ХХ века в Западной Европе и США после окончания Первой мировой войны и возвращения к мирной жизни.

Шаус заверил, что в 2023 году запасы шампанского будут восполнены.

Агентство связывает возросший интерес к шампанскому дорогих марок с отменой ограничений, действовавших в период общемировой борьбы с пандемией COVID-19.