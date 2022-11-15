МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британская компания Vodafone, являющаяся одним из крупнейших в мире операторов сотовой связи, предупредила о росте стоимости тарифов и сокращении рабочих мест на фоне роста стоимости жизни, сообщила во вторник газета Guardian. Эксперт рассказал о проблемах голода в мире

"Vodafone предупредила о росте цен для потребителей из Великобритании и сокращении рабочих мест после запуска плана по сокращению расходов на сумму свыше одного миллиарда евро (879 миллионов фунтов стерлингов), чтобы справиться с сильным ростом счётов на энергию и инфляцией", — говорится в сообщении издания.

Увеличение стоимости тарифов было вызвано тем, что план сокращения расходов не сможет покрыть все издержки из-за роста стоимости жизни. Оператор также снизил прогноз годовой прибыли на фоне увеличения цен на энергию на 300 миллионов фунтов по сравнению с прошлым годом в этом секторе, пишет газета.

Главный исполнительный директор Vodafone Ник Рид заявил, что компания повысит цены на 11 из 12 своих европейских рынков, включая Великобританию, где стоимость предоставляемых услуг вырастет на процент равный уровню инфляции плюс дополнительные 3,9%. Таким образом, 18 миллионов британцев будут платить примерно на 14% больше со следующей весны, говорится в статье.

Еще одним видом увеличения стоимости счетов за телекоммунакационные услуги является повышение цен, однако предоставление вместе с этим дополнительных услуг, сообщает Guardian.

Кроме того, план по сокращению расходов предполагает "рационализировать и упростить структуру в рамках всей группы и ускорить цифровизацию операций", что приведет к сокращению числа работников. В настоящий момент в компании работают 95 тысяч сотрудников по всему миру, из которых девять тысяч – в Британии.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров. Компания основана в Великобритании.

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