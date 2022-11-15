МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Выручка рекрутинговой компании HeadHunter по МСФО по итогам третьего квартала 2022 года увеличилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 4,741 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Суд разрешили требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты

В том числе выручка в российском сегменте выросла на 1,5%, до 4,399 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 8,3%, до 2,598 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 54,8% против 60,4% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль по итогам квартала выросла на 11%, до 1,782 миллиарда рублей.

"Учитывая высокую неопределенность в отношении будущих геополитических событий и макроэкономической среды, наша прозрачность в краткосрочной и среднесрочной перспективе ограничена, и мы по-прежнему не можем предоставить какие-либо перспективные прогнозы на данном этапе. Неблагоприятные макроэкономические условия могут привести к снижению активности наших клиентов в сфере найма, что негативно скажется на наших доходах", — говорится в сообщении. Названы самые востребованные в России профессии

Чистый долг на 30 сентября увеличился на 33,7%, до 409 миллионов рублей.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, база сервиса на конец 2020 года насчитывала 48,2 миллиона резюме. Компания в 2019 году провела IPO на бирже Nasdaq, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры — Elbrus Capital (31,9%) и Goldman Sachs (8,7%), в свободном обращении — 59,4% акций.