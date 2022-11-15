МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первых трех кварталов 2022-2023 финансового года (февраль-октябрь) сократилась почти в 2 раза и составила 5,483 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Прибыль Marks & Spencer снизилась в апреле-сентябре

Разводненная чистая прибыль Walmart в пересчете на акцию по итогам этого периода составила 1,97 доллара после 3,59 доллара в аналогичном периоде прошлого финансового года. Общая выручка Walmart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 6,5%, составив 447,241 миллиарда долларов.

Компания по итогам третьего квартала финансового года получила консолидированный чистый убыток в размере 1,767 миллиарда долларов против прибыли в 3,132 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный чистый убыток на акцию составил 0,66 доллара против прибыли в 1,11 доллара годом ранее.

Общая выручка компании по итогам третьего квартала увеличилась на 8,7% и составила 152,813 миллиарда долларов. При этом ожидался рост данного показателя до 147,55 миллиарда долларов. Ozon стал самой популярной франшизой в России

Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 7,38% по состоянию на 16.37 мск.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.