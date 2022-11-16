МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Немецкая Siemens Energy продолжает процесс выхода из российских активов и планирует завершить его в первом квартале будущего года, следует из финансового отчета компании. Кассация подтвердила запрет Siemens судиться с РЖД в Вене

Ранее, в августе, компания сообщала о планах завершить ее уход из России к концу текущего финансового года, то есть нынешней осенью.

"Реструктуризация деятельности Siemens Energy в России продолжается, и мы ожидаем, что она завершится в первом квартале 2023 финансового года без дальнейших значительных финансовых последствий. В последнем квартале негативное влияние в размере 19 миллионов евро было отражено как особая статья расходов", — говорится в сообщении.

Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин. В частности, компания обслуживает турбины для газопровода "Северный поток".