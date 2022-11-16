МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в девятом бизнес-цикле текущего года (с 31 октября по 15 ноября) на 11,4% по сравнению с предшествовавшими двумя неделями — до 450 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Крупнейший в мире ограненный лабораторный алмаз выращен в России

Предыдущий, восьмой бизнес-цикл, длился с 19 сентября по 4 октября. Продажи за тот период составили 508 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в девятом бизнес-цикле выросли при этом на 2,7%.

"Мы наблюдали хороший спрос на наши необработанные алмазы в девятом цикле, где продажи отражают традиционно более спокойное время… перед тем, как полировальные заводы в Индии откроются после праздников Дивали", — комментирует глава компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.