МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Магнит" совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) планирует создать модуль по реализации пищевых отходов для биржи вторсырья, это позволит продавать просроченные продукты производителям корма для животных и удобрений, либо отправлять их на утилизацию, сообщает ретейлер. "Магнит" будет продавать просроченные продукты на бирже вторсырья

"Розничная сеть "Магнит" и "Российский экологический оператор" объявляют о начале партнерства и намерении создать концептуальный подход для реализации пришедшей в негодность пищевой продукции. Стороны планируют разработать механизм и запустить новый отдельный модуль на бирже вторсырья — специальной электронной площадке по переработке, купле-продаже и утилизации отходов. Раздел позволит участникам рынка прозрачно вести бизнес-процессы по вторичной переработке пришедших в негодность продуктов питания и учитывать особенности деятельности ретейлеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на бирже вторсырья предполагается продажа товаров только неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и другие. Для продукции животного происхождения площадка позволит найти специализированных контрагентов, которые занимаются ее утилизацией и имеют необходимые лицензии.

Таким образом, в перспективе розничные сети на электронной торговой площадке РЭО смогут реализовывать испорченные или просроченные продукты питания ответственным переработчикам для последующего производства удобрений и кормов для животных. "Это позволит сократить объем пищевых отходов, передаваемых для уничтожения или размещения на полигоне и продлить жизненный цикл продукции. Также прорабатывается возможность использования просроченных продуктов для культивирования личинок мух, однако однозначного решения по этому вопросу пока нет", — добавляется в сообщении.

"Новый модуль на электронной биржевой площадке РЭО может позволить упростить поиск добросовестных верифицированных партнеров, проводить операции купли-продажи, передачу пищевых отходов на переработку, анализировать их стоимость. И самое главное – сделать прозрачной всю цепочку операций с вторичным использованием пищевых отходов, интегрировать продукты питания в экономику замкнутого цикла", — приводятся в сообщении слова директора по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса сети "Магнит" Анны Мелешиной.

Для оптимизации работы и прогнозированию потребительского спроса компании используют и другие механизмы. Например, крупные дистрибьютеры ALIDI и Reaton, компании "Увелка", Bergauf, "Черноголовка" и группа агропредприятий "Ресурс" используют отечественную цифровую систему прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise. Система, анализируя спрос предыдущих периодов, и учитывая факторы структурного изменения спроса в будущем, прогнозирует спрос будущих периодов, в том числе и продуктов-новинок.