МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch во вторник снизило кредитный рейтинг Telecom Italia с "ВВ" до "ВВ-", сославшись на недостаточное сокращение долга в 2022 году. S&P подтвердило рейтинг ConocoPhillips на уровне "А-"

Агентство также сообщило, что прогноз рейтинга крупнейшей в Италии телекоммуникационной компании "негативный". Fitch предупредило, что инфляция и снижение покупательской способности потребителей скажутся на прибыли до уплаты процентов и налогов, учета износа и амортизации (EBITDA) и на выручке.

"Мы полагаем, что EBITDA по формулировке Fitch, составившая в 2021 году 5,3 млрд евро, в 2022 году сократится до 5 млрд евро", — указало агентство.

Основной сценарий предполагает, что отношение чистого долга к EBITDA вырастет с 4,3, ожидающихся на конец 2022 года, до примерно 4,7 к концу2023 и 4,6 к концу 2024 года.

Fitch полагает, что свободный денежный поток будет негативным минимум три года, а финансирование этого негативного денежного потока приобретает все большую важность с учетом волатильности финансового рынка и высоких процентных ставок.

Рейтинговое агентство S&P Global в октябре снизило рейтинг Telecom Italia с "ВВ-" до "В+", сославшись на неблагоприятную макроэкономическую обстановку. В июле Moody's снизило рейтинг компании на одну ступень до "В1", объяснив это ожидающимся сохранением высокого левериджа и негативного свободного денежного потока в течение 2-3 лет.

Министр промышленности Адольфо Урсо в понедельник сказал, что новые власти Италии хотят получить под свой контроль сеть Telecom Italia, чтобы ускорить цифровизацию экономики.