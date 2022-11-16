МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн видит риски в расширении доли компании на рынке газа Австрии, такое решение в настоящее время изучается в республике. Суд постановил, что Gasum не обязана платить "Газпрому" в рублях

"У нас 45%-ная доля рынка газа, мы управляем единственным нефтеперерабатывающим заводом и производим половину топлива… Расширение этого показателя до более чем 45%, конечно, является значительным риском, который мы в OMV не можем покрыть", — заявил Штерн в интервью газете Salzburger Nachrichten.

В настоящее время австрийский государственный холдинг ÖBAG изучает по заданию министерства финансов вопрос о расширении доли на 31,5% принадлежащей государству компании OMV на газовом рынке. По словам Штерна, нынешняя ситуация cтала результатом кризиса предложения, и для решения проблемы необходимо "создание более благоприятного для инвестиций климата".

"У нас слишком большой спрос при слишком маленьком предложении. Это можно регулировать только за счет увеличения производства, что возможно только за счет инвестиций", — сказал также Штерн, указав, что за последние 20 лет на европейский рынок не вышло ни одного значительного нового НПЗ, Европа вынуждена импортировать дизельное топливо.