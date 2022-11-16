МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, корректирующий порядок применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и за его пределами. В особой экономической зоне "Новочебоксарск" заработают новые предприятия

Документ вводит заявительный порядок применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ТОР Дальневосточного федерального округа (ДФО) и свободного порта Владивосток (СПВ). А для резидентов других ТОР предельный срок применения таких тарифов увеличивается с 10 до 12 лет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

Сейчас резиденты ТОР и свободного порта Владивосток вправе в течение 10 лет применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Воспользоваться этим правом они могут после получения такого статуса, начиная с первого числа следующего месяца.

Однако на практике инвесторы, реализующие масштабные инвестиционные проекты в ДФО, могут пользоваться данной преференцией менее 10 лет. Это связано с тем, что в течение трех-пяти лет после получения статуса резидента ТОР инвестор готовит проектную документацию, создает объекты недвижимости, приобретает и монтирует производственное оборудование.

Продолжительность инвестиционной стадии зависит в первую очередь от масштабов капиталовложений, технической сложности проекта и географической отдаленности территории, на которой он реализуется. На сроки реализации инвестпроектов в ДФО также влияют климатические факторы (значительная часть округа относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям), недостаточный уровень развития транспортной (энергетической) инфраструктуры, дефицит трудовых ресурсов и ограниченные сроки завоза грузов на отдельные территории.

В связи с этим закон устанавливает заявительный порядок применения единых пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ТОР и СПВ. Он предусматривает, что пониженные тарифы применяются в течение 10 лет с того момента, когда инвестор уведомил налоговый орган об использовании права на их применение. Такое уведомление представляется в течение трех лет со дня получения инвестором статуса резидента ТОР или СПВ. А если в этот трехлетний период уведомление не было представлено, то пониженные тарифы будут применяться в течение 10 лет, начиная с первого числа месяца, следующего за тем, в котором истек этот период.